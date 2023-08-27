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Неділя, 27 Серпня

SpaceX підкорює МКС: Успішна стиковка та 4 астронавти на борту

Космічний корабель SpaceX на борту якого знаходяться 4 астронавти успішно зробив стикування.
Багровий Ілля  Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX на борту якого знаходяться 4 астронавти успішно зробив стикування. Корабель з’єднався із Міжнародною космічною станцією. Стикування відбулося в рамках спільної місії з організацією NASA, повідомляє “Преса України” з посиланням на NASA.

NASA повідомили про те, що стикування корабля компанії SpaceX і Міжнародної космічної станції пройшло повністю успішно. Зафіксований час стикування становить 16:16. Корабель Dragon має на борту чотири астронавти, які успішно залишили земну поверхню, а потім провели стикування.

“Стикування успішне. Підтверджуємо, Dragon пристикувався до МКС із чотирма астронавтами на борту. Crew-7 успішно виконали одну зі своїх космічних місій”, – написала космічна організація NASA.

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