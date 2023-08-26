Скандал та розбіжності: Депутат пропонує розділити владу всередині Агентства з розшуку активів

Ярослав Железняк, український народний депутат висловився щодо повноважень Агентства з розшуку активів. Він стоїть на позиції поділу повноважень цієї організації між фондом державного майна української держави та НАЗК, повідомляє “Преса України” з посиланням на інтерв’ю з Ярославом Железняком.

Залізняку поставили питання щодо ефективності агентства з менеджменту та розшуку активів. Він зазначив, що це дійсно необхідний інструмент для розшуку та продажу активів. Проте довіра до організації була підірвана.

Підірвано воно було завдяки участі організації у низці скандалів корупційної сфери.

Він висловив думку про те, що повноваження цієї структури потрібно розділити між НАЗК та Фондом державного державного майна.

Раніше Ярослав висловлював думку про “Вовину тисячу“.