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Субота, 26 Серпня

Скандал та розбіжності: Депутат пропонує розділити владу всередині Агентства з розшуку активів

Ярослав Железняк, український народний депутат висловився щодо повноважень Агентства з розшуку активів.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Ярослав Железняк, український народний депутат висловився щодо повноважень Агентства з розшуку активів. Він стоїть на позиції поділу повноважень цієї організації між фондом державного майна української держави та НАЗК, повідомляє “Преса України” з посиланням на інтерв’ю з Ярославом Железняком.

Залізняку поставили питання щодо ефективності агентства з менеджменту та розшуку активів. Він зазначив, що це дійсно необхідний інструмент для розшуку та продажу активів. Проте довіра до організації була підірвана.

Підірвано воно було завдяки участі організації у низці скандалів корупційної сфери.

Він висловив думку про те, що повноваження цієї структури потрібно розділити між НАЗК та Фондом державного державного майна.

Раніше Ярослав висловлював думку про “Вовину тисячу“.

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