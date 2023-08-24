Загін без боєприпасів: Військовослужбовець РФ з жахом від відсутності підтримки на фронті

Оперативний військовослужбовець російських збройних сил скаржиться на те, що у його загону брак боєприпасів на лінії фронту. Він стверджує, що бойові припаси відсутні зовсім. Також він виявив бажання піти у відпустку, щоб не повертатися на лінію бойового зіткнення, повідомляє “Преса України” з посиланням на Головне управління розвідки.

ГУР Міністерства оборони перехопили розмову одного із військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації. Бойовик повідомив про те, що Російська Федерація не надає своїм солдатам озброєння. Він описав те, як їм доводиться боротися як “списом і ціпками”.

“Сидіть із закритими ротами. Що на полі бою зможеш відібрати – тим воювати і будеш.”, – повідомив бойовик ЗС РФ у перехопленій розмові.

Нагадаємо, що ЗС РФ так само потрапили під контратаку ЗСУ,