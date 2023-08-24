Прихована загроза: США розкривають таємниці падіння літака з Пригожіним

Сполучені Штати Америки розбирають авіапригоду, пов’язану з падінням літака з Євгеном Пригожиним на борту. Америка вважає, що збиття можливо було скоєно за допомогою ракети класу “земля-повітря”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Видання Reuters повідомило, що проводиться обговорення з приводу можливих причин падіння літака з ватажком приватної військової компанії “Вагнер”. Одна з теорій, висунутих американськими політиками, є використання ракети класу “земля-повітря”.

“Чиновники обговорювали це на анонімних підставах, оскільки це питання є вкрай чутливим. Інформація не є офіційно кінцевою. На даний момент вона просто попередня”, — повідомляє видання.

Нагадаємо, що “Вагнер” знайшов нове джерело фінансування.