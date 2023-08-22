Нові кроки до світу: В Україні планується нова зустріч сценарію наступу

Можливо відбудеться нова зустріч із обговорення сценарію настання світу в Україні. Вона може відбутися наприкінці вересня, повідомляє “Преса України” із посиланням на El Muldo.

Нова зустріч за мирним сценарієм в Україні відбудеться після проведення саміту в Джідді. Саміт відбувся на початку серпня 2023 року.

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив про те, що цей саміт у Саудівській Аравії є “ще одним кроком на шляху до миру в Україні, і тиску на Російську Федерацію для припинення повномасштабного вторгнення”.

“Тільки Російська Федерація може все це припинити. Росія це почала, і вона ж повинна це припинити”, – сказав Жозеп Боррель.

Борель наполягав на тому, щоб Європейський Союз продовжував підтримувати українську державу.

Голова Європейської комісії вже робив крок до миру.