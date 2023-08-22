Мінометники на висоті: Новий успіх 3-ї окремої штурмової бригади

3-я окрема штурмова бригада знову прозвітувала про успіхи на полі бою. Мінометники Збройних Сил України виконали нові бойові завдання завдяки українській аеророзвідці. Вони ліквідували бойову машину піхоти російської армії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Аеророзвідники, які служать в одному з прикордонних підрозділів української армії, виявили броньовану техніку Російської Федерації. Об’єкт було засічено на Бахмутському напрямку. Координати оперативно відправили мінометникам.

“Поки ворожа бойова машина піхоти проводила свої маневри, до неї прилетів “підрозділ” від наших артилеристів. Мінометники точно і оперативно ліквідували цю броньовану рухливу мету”, – повідомляє українське МВС.

Раніше ЗСУ ліквідували бойовиків ЗС РФ завдяки розвідданим.