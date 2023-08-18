Актуально
Підписатися
Понеділок, 21 Серпня

Жах у небі: Російські авіакомпанії стали небезпечною загрозою для пасажирів

Авіакомпанії Російської Федерації дедалі частіше скасовують свої рейси.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Авіакомпанії Російської Федерації дедалі частіше скасовують свої рейси. Причиною цих скасування є поломки літаків, повідомляє “Преса України“.

Російська авіакомпанія Red Wings потрапила під кримінальну справу. Вона працювала на одному зі своїх літаків, у якому була несправна система кондиціювання. На той час на борту були 406 людей.

Також під кримінальну справу компанія потрапила через дії авіакомпанії, які призвели до неможливості вильоту з аеропорту низки країн. Тоді зі штатного режиму вийшло кілька одиниць Boeing-777. Два з трьох екземплярів у Red Wings.

Також повідомляється, що все частіше неможливість вильоту російських літаків обумовлена технічними неполадками. Вони відбуваються з наростаючою періодичністю.

Нагадаємо, що надійшли прохання про поновлення розслідування авіакатастрофи на Донбасі.

Post Views: 59

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.