Жах у небі: Російські авіакомпанії стали небезпечною загрозою для пасажирів

Авіакомпанії Російської Федерації дедалі частіше скасовують свої рейси. Причиною цих скасування є поломки літаків, повідомляє “Преса України“.

Російська авіакомпанія Red Wings потрапила під кримінальну справу. Вона працювала на одному зі своїх літаків, у якому була несправна система кондиціювання. На той час на борту були 406 людей.

Також під кримінальну справу компанія потрапила через дії авіакомпанії, які призвели до неможливості вильоту з аеропорту низки країн. Тоді зі штатного режиму вийшло кілька одиниць Boeing-777. Два з трьох екземплярів у Red Wings.

Також повідомляється, що все частіше неможливість вильоту російських літаків обумовлена технічними неполадками. Вони відбуваються з наростаючою періодичністю.

Нагадаємо, що надійшли прохання про поновлення розслідування авіакатастрофи на Донбасі.