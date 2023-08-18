Актуально
Підписатися
Понеділок, 21 Серпня

Загадкова демонстрація: Росія та Китай надіслали 11 кораблів до Японії

Поблизу японських південних островів помічено 11 одиниць китайських, а також російських кораблів.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Поблизу японських південних островів помічено 11 одиниць китайських, а також російських кораблів. Передбачається, що це своєрідна демонстрація сили з боку РФ та КНР, повідомляє “Преса України” з посиланням на Kyodo.

11 кораблів, що належать Китайській Народній Республіці, а також Російської Федерації помічені поблизу південних островів Японії. Вони прямували повз префектуру Окінава.

Через це політики Японії почали висловлювати свою стурбованість ситуацією. Вони назвали це демонстрацією сили з боку Росії та Китаю.

Помічені судна тримали курс на води Східно-Китайського моря. Для цього вони пройшли префектуру Окінава та острів Міяко. Раніше в цьому районі ніколи не помічалися російські та китайські судна одночасно

Російські кораблі вийшли на чергування та у Чорному морі.

Post Views: 54

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.