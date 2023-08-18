Повітряна небезпека: Україна почула тривогу пролунала тричі на день

В Україні за 17 серпня тричі прозвучала система сповіщення повітряної загрози. Повітряну тривогу було чутно практично на всій території української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на карту повітряних тривог.

Орієнтуючись на дані, отримані о 19:13, повітряна тривога звучала на території всіх українських областей.

Інформація, подана Повітряними силами, повідомляє про зв’язок між повітряною тривогою і злетом російського винищувача моделі МіГ-31К.

Причина такої реакції на російський винищувач полягає у можливості перенесення ним ракет моделі “Кинжал”. Збройні Сили Російської Федерації раніше демонстрували свої можливості в обстрілі населених пунктів України. Тому Повітряні сили попереджають про те, що не варто ігнорувати повітряні тривоги.

Тривога також лунала на території Криму.