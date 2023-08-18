Політик узяв гору: Новий лідер Бюро економічної безпеки викликає хвилювання

Андрій Пащук отримав місце виконувача обов’язків директора безпеки економічного сектору. Політик став директором Бюро, замінивши собою Едуарда Федерова, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм-канал ВЕБ.

Бюро економічної безпеки повідомило про те, що на посаду директора організації прийшла нова людина.

“Андрій Вікторович Пащук уже приступив до виконання своїх обов’язків як директор Бюро. Спостерігатимемо як новий лідер Бюро виконуватиме свої обов’язки”, – повідомило ВЕБ.

Також відзначили інформацію про виконання Пащуком координації та контролю діяльності БЕБ. Також він забезпечуватиме повне виконання інших завдань, поставлених перед організацією.

Федєра, якого він замінив був звільнений з посади указом 14 серпня.

Раніше затверджували державний бюджет України.