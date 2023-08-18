Актуально
Підписатися
Понеділок, 21 Серпня

Манчестер Сіті яскраво переміг Севілью у протистоянні за Суперкубок УЄФА-2023

"Манчестер Сіті" змогли перемогти "Севілью" в поєдинку за Суперкубок.
Багровий Ілля  Оновлено: Спорт Коментарів немає1 хвилина читання

Англійська команда “Манчестер Сіті” змогли перемогти іспанські “Севілью” у поєдинку за Суперкубок УЄФА-2023, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат поєдинку між командами.

Суперкубок УЄФА закінчив поєдинок між англійською та іспанською футбольними командами. Підсумковий рахунок між ними становив 1:1 з урахуванням пенальті 5:4.

У дебюті гри команди показували рівні рівні гри, і ініціатива поступово переміщалася до “городян”.

Починаючи з 25-ї хвилини гри, “Севілья” почали виходити вперед. Ен-Несірі відкрив рахунок для своєї команди ударом головою після пасу з лівого флангу.

Починаючи з другої половини гри “Манчестер Сіті” знову прийшли до тями. Хавбек місцевої команди зміг пробити головою новий гол.

Після цього почалася серія пенальті, результатом якої стала поїздка трофею на Альбіон.

Нагадаємо, що один з гравців Манчестер Юнайтед став найкращим бомбардиром.

Post Views: 61

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.