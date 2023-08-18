Манчестер Сіті яскраво переміг Севілью у протистоянні за Суперкубок УЄФА-2023

Англійська команда “Манчестер Сіті” змогли перемогти іспанські “Севілью” у поєдинку за Суперкубок УЄФА-2023, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат поєдинку між командами.

Суперкубок УЄФА закінчив поєдинок між англійською та іспанською футбольними командами. Підсумковий рахунок між ними становив 1:1 з урахуванням пенальті 5:4.

У дебюті гри команди показували рівні рівні гри, і ініціатива поступово переміщалася до “городян”.

Починаючи з 25-ї хвилини гри, “Севілья” почали виходити вперед. Ен-Несірі відкрив рахунок для своєї команди ударом головою після пасу з лівого флангу.

Починаючи з другої половини гри “Манчестер Сіті” знову прийшли до тями. Хавбек місцевої команди зміг пробити головою новий гол.

Після цього почалася серія пенальті, результатом якої стала поїздка трофею на Альбіон.

Нагадаємо, що один з гравців Манчестер Юнайтед став найкращим бомбардиром.