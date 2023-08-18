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Понеділок, 21 Серпня

Глава Китайського МО прилетів до Білорусі: Змова проти НАТО чи бізнес-візит

Лідер Міністерства оборони Китайської Народної Республіки прибув до Білорусі.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Лідер Міністерства оборони Китайської Народної Республіки прибув до Білорусі. Візит політика триватиме три дні. Мета поїздки полягає у зміцненні зв’язків між союзниками Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Кошти масової інформації повідомляють про те, що Шанфу прибув до Білорусі з дипломатичною місією зміцнення відносин між російськими союзниками. Його візит збігається із закликом Польщі та балтійських країн до зміцнення територіального захисту. Лідери країн звертають увагу на ПВК “Вагнер”, які втекли з РФ та перебувають на території Білорусі.

Також у поле зору політиків потрапляють провокації з боку білоруського лідера Лукашенка. Він намагається спровокувати напруженість за участю мігрантів на кордоні.

Раніше Білорусь вискочила проти резолюції щодо Криму.

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