Лідер Міністерства оборони Китайської Народної Республіки прибув до Білорусі. Візит політика триватиме три дні. Мета поїздки полягає у зміцненні зв’язків між союзниками Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Кошти масової інформації повідомляють про те, що Шанфу прибув до Білорусі з дипломатичною місією зміцнення відносин між російськими союзниками. Його візит збігається із закликом Польщі та балтійських країн до зміцнення територіального захисту. Лідери країн звертають увагу на ПВК “Вагнер”, які втекли з РФ та перебувають на території Білорусі.

Також у поле зору політиків потрапляють провокації з боку білоруського лідера Лукашенка. Він намагається спровокувати напруженість за участю мігрантів на кордоні.

Раніше Білорусь вискочила проти резолюції щодо Криму.