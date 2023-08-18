Фінансовий хід: “Нафтогаз Ойл Трейдинг” сміливо вкладає гроші в заарештовані активи

ТОВ “Нафтогаз Ойл Трейдинг”, що входить до групи економічних структур “Нафтогаз України”, інвестувало частину своїх коштів у заарештовані активи. Йдеться про суму, що дорівнює 25.7 мільйонів гривень. Заарештовані активи раніше належали Медведчуку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук компанії.

Компанія “Нафтогаз Ойл Трейдніг” на момент передачі заарештованих активів групи “Глуско Україна” фіксувала незадовільний стан активів. На момент передачі “Глуско Україна” не перебувала в активній експлуатації, працівники групи не отримували за свою роботу заробітну плату, а так само об’єкти не робили свій внесок до державного бюджету.

Також зазначається що після купівлі таких активів покупець повинен деякий час перебувати у збитках. До моменту, коли будуть закінчені всі ремонтні роботи, а також обслуговування технічної сфери підприємства та закупівля необхідних для роботи матеріалів.

Нагадаємо, що “Нафтогаз” також підняв ціни на газ.