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Вівторок, 15 Серпня

Румунія б’є рекорди: Плани щодо збільшення імпорту українського зерна вдвічі

Румунія демонструє намір продовжити свій першочерговий проект.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Румунська держава демонструє намір продовжити свій першочерговий проект. Він стосується транзиту українського зерна до порту Чорного моря Констанца. Запланований імпорт становить 4 мільйони тонн, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Сорін Гріндяну повідомив про просування Румунії в імпорті українського зерна. Політик дав інформацію, що обсяги зерна планують подвоїти.

“Я маю нагадати про важливість залізничних, морських транспортних шляхів Румунії. Вони необхідні для постійного потоку зернової продукції з України. Ми плануємо розширити свій імпорт зерна вдвічі. На даний момент він становить 2 мільйони тонн”, – нагадаємо Гриндяну.

Сорін Гріндяну також підкреслив запланований термін виконання планів. Він каже, що імпорт збільшиться до кінця серпня.

Раніше Румунія заважала Україні розширення пропускної спроможності портів.

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