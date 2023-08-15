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Вівторок, 15 Серпня

Колаборанти на чолі ‘муніципалітетів’: РФ планує вибори у Луганській області

На тимчасово-окупованих територіях продовжується підготовка до "виборів" у Російській Федерації.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

На території тимчасово-окупованих українських земель продовжується підготовка до “виборів” у Російській Федерації. Насамперед йдеться про території Луганської області, повідомляє “Преса України” з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб Збройних Сил України поділився актуальною інформацією щодо ситуації на території Луганської області. Дані вказують, що представники Російської Федерації продовжують процеси підготовки до “виборів”. Зокрема, активна робота проводяться в Сватовому.

Представники Росії вимагають від місцевих сільських рад добровільного звільнення зі своїх позицій.

“Збройні Сили Російської Федерації та представники країни-агресора планують будівництво “муніципалітетів” на цій території. Їх очолять колаборанти”, – написав Генштаб.

Раніше стверджувалося, що на тимчасово-окупованих територіях проводити вибори неможливо.

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