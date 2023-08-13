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Неділя, 13 Серпня

Зміна партнера: “Вагнер” знайшов нове джерело фінансування

Кремль, можливо, припинив фінансування приватної військової компанії "Вагнер".
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Кремль, можливо, припинив фінансування приватної військової компанії “Вагнер”. Наразі бойовикам Євгена Пригожина платить влада республіки Білорусь, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter Міністерства оборони Британії.

Розвідка Великобританії отримала інформацію про чинне фінансування ПВК Євгена Пригожина. На даний момент “Вагнер” наближається до переформатування для скорочення витрат на компанію.

Розвідувальне зведення також передає інформацію про те, що кремлівський режим виступив проти бізнесів лідера ПВК “Вагнера”, Пригожина.

“Є відчутна ймовірність того, що фінансування від Кремля більше не надходить до “Вагнера”. Актуальним спонсором компанії швидше за все є влада Білорусі”, – йдеться у розвідувальному зведенні.

Фінансування з боку Білорусі могло вдатися до створення нового табору “Вагнера”.

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