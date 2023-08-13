Жорстока перестрілка під Маріуполем: Кадировці влаштували хаос серед мирних жителів

Армія “кадировців” влаштували стрілянину на території тимчасово-окупованого Урзуфа. Пригода сталася під Маріуполем. Мирні жителі потрапили під “роздачу” та загинули, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Петра Андрюшенка.

Мер Маріуполя повідомив про перестрілку під Маріуполем. Попередні дані показують, що це сталося 11 серпня. Підрозділ російської армії “кадировців” прибули на тимчасово окуповану територію Урзуфа. Вони це охарактеризували як “відпочинок”. Проте, кадировці та місцева військова комендатура розпочали конфлікт.

“Вони почали один у одного рвати погони, після чого сталася стрілянина. На жаль, під час цієї події загинули і мирні жителі, які потрапили під роздачу”, – заявив мер Маріуполя.

Нагадаємо, сина представника Кадирова ліквідовано.