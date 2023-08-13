Точний удар: Українська армія ліквідувала вогневий підрозділ ЗС РФ

Військовослужбовці українці ліквідували підрозділ російських солдатів. Підрозділ знищений ЗСУ відповідав за частину вогневого придушення на Бахмутському напрямку, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Олександра Сирського.

Командувач Сухопутними військами поділився інформацією про те, що на території Клищіївки вдалося помітити підрозділ вогневого завдання Збройних Сил Російської Федерації. Координати розташування цілей були передані.

“Кліщіївка, Бахмутський напрямок. На аеророзвідник зміг засікти підрозділ, і дав нам їх координати. Більше там немає жодного вогневого підрозділу. Ліквідація пройшла успішно”, – повідомив командувач Сухопутних військ.

Артилеристи ЗСУ також показали високу бойову ефективність.