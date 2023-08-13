Програма порятунку: Українці, які залишаються без дому через війну, отримають нове житло

На території української держави з початку серпня запущено другий етап програми забезпечення українців житлом. Українці, житло яких було знищено за допомогою військових дій завдяки цій програмі зможуть отримати підтримку у вигляді нового житла, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад.

Завдяки додатку “Дія”, запущеному як одна з фаз програми “країна у смартфоні”, яку запропонував Зеленський, жителі України, які втратили житло через війну, зможуть отримати нове місце для життя.

Для цього громадянин має подати заяву про компенсацію, а потім отримати житловий сертифікат, який допоможе купити собі нове житло.

Нагадаємо, що благодійний проект вже в дії.