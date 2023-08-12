Актуально
Підписатися
Неділя, 13 Серпня

Заборона на сигарети у безмитних магазинах: зміни до Митного кодексу України

Верховна Рада ухвалила зміни Митного кодексу України.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Верховна Рада змінила Митний кодекс України Це зроблено для того, щоб запобігти незаконному обігу виробів тютюнового типу. У магазинах безмитної торгівлі більше не можна продавати тютюнові вироби, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм-канал Ярослава Железняка.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про нововведення у Митному кодексі України. Законопроект №9315 отримав підтримку від 276 депутатів.

Він заявляє, що цей законопроект вплине на державний бюджет. Очікується, що сума змін складатиме приблизно 5-7 мільйонів гривень на рік.

Закон аргументований протидією незаконній торгівлі тютюном. Він допоможе зруйнувати схеми відхилення від оподаткування з боку нечесних підприємців.

Раніше Митний кодекс України було порушено 42 компаніями.

Post Views: 43

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.