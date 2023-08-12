Заборона на сигарети у безмитних магазинах: зміни до Митного кодексу України

Верховна Рада змінила Митний кодекс України Це зроблено для того, щоб запобігти незаконному обігу виробів тютюнового типу. У магазинах безмитної торгівлі більше не можна продавати тютюнові вироби, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм-канал Ярослава Железняка.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про нововведення у Митному кодексі України. Законопроект №9315 отримав підтримку від 276 депутатів.

Він заявляє, що цей законопроект вплине на державний бюджет. Очікується, що сума змін складатиме приблизно 5-7 мільйонів гривень на рік.

Закон аргументований протидією незаконній торгівлі тютюном. Він допоможе зруйнувати схеми відхилення від оподаткування з боку нечесних підприємців.

Раніше Митний кодекс України було порушено 42 компаніями.