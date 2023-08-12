Київ у пошуку працівників: 2,8 тисячі безробітних стикаються з 7,8 тисячами вакансій

Київський міський центр зайнятості опублікував статистику з безробіття та кількості вакансій. За даними наданими організацією 2,8 тисячі безробітних на 7,8 тисячі вакансій, повідомляє “Преса України“.

Київський міський центр зайнятості поділився інформацією про пропорцію безробітних українців до вакансій. Ця статистика показує, що безробітних менше, ніж активних вакансій. Доповнення до публікації уточнило про те, яка сфера роботи на даний момент є найактивнішою. Це сфера торгівлі та послуг. Вона займає 21% усіх вакансій. Також високим попитом користуються вчителі для загальноосвітніх установ. Також фармацевти, вихователі дошкільних дітей, інженерів.

Крім цього, роботу можуть знайти кваліфіковані працівники з інструментом. Як тонким, і грубим.

Нагадаємо, що в Україні з’явилася металургійна криза.