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Неділя, 13 Серпня

Атака на нафтобазу: Російські дрони знову на ділі в Україні

ЗС РФ завдали атаки по нафтобазі на Рівненщині.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили Російської Федерації завдали атаки по нафтобазі на Рівненщині. Це сталося вночі 10 серпня, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм-канал Рівненської обласної прокуратури.

“Дані надані слідством показують, що вночі 10 серпня дрони-камікадзе атакували місцеву нафтобазу. Безпілотні літальні апарати перебувають на озброєнні Збройних Сил Російської Федерації і належать їй же. Попередньо російська армія задіяла технологію моделі “Герань-2″. В результаті атаки були знищені. , які вміщали пальне. Жертв не зафіксовано, а нафтобаза зазнала пожежі.”, — повідомила прокуратура.

Прокуратура розпочала досудове розслідування з метою отримання повної інформації про подію та фіксацію факту порушення закону.

Нагадаємо, що українські військові отримали підтримку від “Української команди”.

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