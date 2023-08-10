Зліт та падіння: Україна встановлює фактичну ціну на газ без ПДВ

Міністерство економіки України опублікувало фактичну ціну для реалізації газу природного походження. В Україні за червень поточного року вартість природного газу дорівнює 10 833,33 гривні за 1 тис. кубометрів. Ціна підібрана без урахування ПДВ, повідомляє “Преса України” з посиланням на міністерство економіки.

Український газ зріс у ціні, починаючи з вересня минулого року вперше. Проте протягом цього року ціна знову опустилася. Узвіз становить майже одну третину від вихідної ціни.

Середню ціну газу розраховують виходячи зі спеціалізованої формули. Вона враховує цілі Податкового кодексу України з рентної плати за використання природних ресурсів української держави. Прогнозується, що європейські ціни на газ так само знижуватимуться.

Кабінет міністрів прогнозував підйом газу на жовтень.