Смартфон замість зборів: Як президент реформує управління багатоквартирними будинками

Президент підписав законопроект №7029. Суть документа полягає у спрощенні управління багатоквартирними будинками. Він допомагатиме житловий фонд заповнюватиметься куди оперативніше, повідомляє “Преса України“.

“Всі процеси, які пов’язані з ОСББ будуть спрощені. Цей законопроект дозволяє власникам житла перебувати поза територією української держави чи в інших регіонах. Не маючи можливості участі у прийнятті рішень щодо будинку. Крім всіх незручностей це прискорює процеси відновлення житлового фонду після російської агресії. Тому ситуацію ми успішно виправили.”, – заявила Шуляк.

Тепер можна проводити всі необхідні операції та отримувати актуальну інформацію щодо ОСББ можна завдяки своєму смартфону.

Нагадаємо, що раніше давалася обіцянка про не підняття цін на комунальні послуги.