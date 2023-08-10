Актуально
Підписатися
Неділя, 13 Серпня

Смартфон замість зборів: Як президент реформує управління багатоквартирними будинками

Президент підписав законопроект №7029.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Президент підписав законопроект №7029. Суть документа полягає у спрощенні управління багатоквартирними будинками. Він допомагатиме житловий фонд заповнюватиметься куди оперативніше, повідомляє “Преса України“.

“Всі процеси, які пов’язані з ОСББ будуть спрощені. Цей законопроект дозволяє власникам житла перебувати поза територією української держави чи в інших регіонах. Не маючи можливості участі у прийнятті рішень щодо будинку. Крім всіх незручностей це прискорює процеси відновлення житлового фонду після російської агресії. Тому ситуацію ми успішно виправили.”, – заявила Шуляк.

Тепер можна проводити всі необхідні операції та отримувати актуальну інформацію щодо ОСББ можна завдяки своєму смартфону.

Нагадаємо, що раніше давалася обіцянка про не підняття цін на комунальні послуги.

Post Views: 62

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.