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Неділя, 13 Серпня

Секретна симуляція: Російська ракета “Кинжал” в українському небі

Росіяни під час однієї з масштабних повітряних тривог симулювали запуск "Кинджала".
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Росіяни під час однієї з масштабних повітряних тривог провели симуляцію запуску ракети гіперзвукового типу “Кинжал”. Російські військові, ймовірно, готувалися до обмінного маневру, повідомляє “Преса України“.

“Власне, російські солдати вирішили підняти у нас напругу в інформаційній сфері. Тому що зафіксували “засічку” в районі областей на півночі України. Відповідно, безліч наших каналів у телеграмі почали повідомляти своїх читачів про ракети “Кинжал”, які рухаються у вінницькому напрямку.” , – Розповів спікер Повітряних сил ЗСУ.

За словами спікера, “засічка” летіла повітрям зі швидкістю, що дорівнює 7500 кілометрів на годину. Це є відмінною рисою гіперзвукових ракет, що змусило інформаційні портали думати про запуск Україною “Кинджала”.

Нагадаємо, що кошти ППО України ліквідували навіть ракети цієї моделі.

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