Швидкий вирок: Колишній боєць “Беркуту” серед засуджених за допомогу Росії

Ще чотири посібники Російської Федерації отримали тюремні терміни. Українська держава продовжує покарання тих, хто став на бік агресора. Серед покараних є колишній боєць спеціального загону “Беркут”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Службу безпеки України.

Доказова база Служби безпеки України дозволила притягнути до відповідальності ще чотирьох мешканців української держави за допомогу країнам-агресору, Росії. Вони займалися коригуванням атак повітряного типу українськими містами.

Чотирьох підозрюваних спіймано в столиці України, а також у прифронтових регіонах. Матеріали надані Службою Безпеки України говорять про те, що один із підозрюваних колишній “Беркутівець”. Підозрювані засуджено до позбавлення волі. Один із них до 9, решта до 8 років.

У Краматорську СБУ також затримали розвідника ЗС РФ.