Прорив для українців: Візи для біженців до ЄС будуть продовжені до 2025 року

Захист тимчасового характеру для біженців із української держави у Чехії та інших країнах ЄС буде продовжено до 2025 року. Місцева влада все частіше порушує питання про те, якою буде подальша доля українців, повідомляє “Преса України” з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Європейська комісія вноситиме пропозиції щодо продовження віз для українських біженців терміном до березня 2025 року. За умови продовження воєнних дій на території української держави. Тим самим українці зможуть продовжити своє перебування в країнах Європейського Союзу.

Уряди країн Європи вже обговорюють долю українців після 2025 року. Чехія зараз розглядає різні методи оформлення подальшого проживання українців.

Деякі українські біженці прагнуть залишитись за кордоном.