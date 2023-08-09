Політики напружені: Новий законопроект про фінансування партій розсекретить все

Верховна Рада ухвалила законопроект №9419-1 у першому читанні. Він говорить про процес відновлення звітності у фінансовій сфері та контролю на державному рівні за фінансуванням партій, повідомляє “Преса України“.

“Раніше звітність було зупинено. Це сталося через пандемію коронавірусу. Потім цією причиною стало повномасштабне вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію України. Таким чином востаннє ми отримували звіт від партійців у 2020 році. Законопроект дає 120 днів. На звіт 90.”, – пояснила позицію Верховної Ради Шуляк.

Народний депутат також додала, що партія “Слуга народу” єдина партія, яка представила свій звіт за 2020 рік. А також була повністю готова продовжувати звітувати.

Нагадаємо, що у Верховній Раді з’явився новий політик.