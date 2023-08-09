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Середа, 9 Серпня

Хабарник у лавах “Слуги народу”: Депутата відправили до СІЗО під варту

Народного депутата із "Слуги народу" відправили до СІЗО.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Народного депутата із “Слуги народу” відправили до СІЗО. Його звинувачують у хабарництві, повідомляє “Преса України” з посиланням на рішення ухвалене Вищим антикорупційним судом.

Найвищий антикорупційний суд відправив до СІЗО народного депутата від “Слуги народу”. Гунька Анатолія звинувачують у отриманні хабарів.

“Рішення — застосувати до підозрюваного депутата “Слуги народу”, Гунька Анатолія, міру покарання, яка являє собою утримання злочинця під вартою. Покарання триватиме до 07.10.2023″, — сказано у заяві Вищого антикорупційного суду.

Гунько зараз перебуває під вартою. Його взяли у залі суду одразу після винесення вироку.

Також політику визначили заставу. Він дорівнює 30 мільйонам гривень. Прокуратура наполягала на взяття під варту із заставою, що дорівнює 50 мільйонам гривень.

Нагадаємо, що антикорупційні органи отримували хабарі Хабарник у лавах “Слуги народу”: Депутата відправили до СІЗО під варту розграбування армії.

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