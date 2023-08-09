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Середа, 9 Серпня

Дипломатичний візит: Кирило Буданов проводить переговори у Болгарії

Буданов відвідав Болгарію із важливими темами для розмови.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Кирило Буданов відвідав Болгарію. Одна з цілей його поїздки за кордон є переговори з місцевим міністром оборони Тодором Тагарьовим, повідомляє “Преса України” з посиланням на BGNES.

Начальник Головного управління розвідки України також провів розмову з Венеліном Венєвим, який обіймає посаду директора Служби військової розвідки.

Кореспонденти надали інформацію про структуру зустрічей Буданова. Він обговорював із політиками стан безпеки регіонального розмаху та безпеки у міжнародній сфері. Також він торкнувся теми перспектив розвитку поточної ситуації.

Також болгарська сторона порушила питання щодо сайту “Миротворець”. До цього його розкритикував президент Румен Радєв. Щодо точного часу проведення переговорів із Будановим невідомо.

Також Буданов звертався до українського народу.

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