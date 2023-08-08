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Вівторок, 8 Серпня

Сміттєві амбіції: Росія готується перетворити Донбас на гігантське звалище

РФ розкрила свої плани на тимчасово окуповані території України.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація розкрила свої плани на тимчасово окуповані території України. Росія хоче перетворити їх на смітник, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр Національного Спротиву.

Центр Національного Опору повідомив про плани Російської Федерації. Росія планує великі фінансові закупівлі техніки спеціального призначення для сміттєзвалищ на територіях, які тимчасово перебувають під окупацією. Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях.

“Фактично Російська Федерація хоче перетворити всі ці території на звалища. Звалища для свого ж сміття. Вони планують використовувати території як точки для вивезення відходів Росії”, – написав Центр Національного Опору.

Росіяни підтверджують закупівлю сміттєвих контейнерів та спецтехніки на суму в 1,3 мільярда рублів. Тим не менш, підозрюється, що використовуватимуть вкрадену техніку.

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