Харківська трагедія: Російська атака залишила пожежі та руйнування у селі Кругляківка

Кількість поранених цивільних осіб від російського удару побільшало. Згодом атаки авіаційними бомбами по селу Кругляківка Куп’янського району Харківської області постраждало семеро людей, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Суспільне Харків“.

За звітом “Суспільне Харків” серед постраждалих від авіаційної атаки Збройних Сил Російської Федерації п’ятеро цивільних осіб, а також двоє рятувальників, які постраждали під час роботи.

До цього Ігор Клименко також давав інформацію про ще одного слідчого, який отримав поранення під час несення служби.

Також є інформація про загиблих цивільних осіб. Жінка віком 45 років, а також чоловік віком 65 років.

Авіаційна атака зруйнувала житлові приватні будинки, утворила пожежі. Екстрені служби докладають зусиль, щоб впоратися з наслідками.

У Київській області також поранено цивільних осіб від атаки дронами.