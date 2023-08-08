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Вівторок, 8 Серпня

Безжальна битва: Українські бійці ламають опір на фронті

ЗСУ продовжують перешкоджати просуванням ЗС РФ на кількох напрямках.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

На Бердянському, Бахмутському та Мелітопольському напрямах ведення конфлікту продовжуються наступальні операції з боку українських військовослужбовців. Бійці продовжують виконувати свою роботу, повідомляє “Преса України“.

“Бійці вже проводять процедури закріплення на рубежах, які вже досягли. Також ведуть вогонь по ворожих військових цілях. Стріляють з артилерійських установок. Також забезпечують оборону проти батарейних атак”, – повідомив Андрій Ковальов.

Андрій Ковальов також додав, що українські військові так само наступають на південь від Бахмута. Російські збройні сили продовжують безуспішні спроби наступу у Мар’їнці та Авдіївці. Однак вони зазнають великих втрат.

Нагадаємо, що російські втрати на війні продовжують зростати.

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