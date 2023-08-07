Інфляція під контролем: Як Україна справляється з економічним викликом

Національний банк України помилився у розрахунках. Інфляція в країні сповільнюється швидше за очікуваний темп. У червні інфляція впала до показника 12,8%, посилаючись на річний вимір. Перше півріччя показує результат “удвічі”, що перевищує позначку, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Національного банку України.

Останні місяці стали сприятливими для української економіки. Інфляційні та курсові очікування помітно покращали, перевершивши очікування НБУ. Винятком стала домогосподарська сфера.

Одним із найважливіших факторів спаду інфляції стали дії Національного банку. Утримання високої ставки, підвищення вимог до банків, фінансовий моніторинг. Усе це стало фундаментом різкого спаду рівня інфляції країни.

Нагадуємо, інфляція в Україні скоротилася вдвічі.