Потужний удар: Як українські військові знищили російську техніку

Військовослужбовці Збройних Сил України минулої доби змогли виконати нову низку бойових завдань. Список наголошується на 1344 виконаних поставлених завданнях, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Олександра Тарнавського.

Олександр Тарнавський повідомив у своєму Телеграм-каналі про нові успіхи української армії на фронті.

“За останню добу нам вдалося збільшити втрати ворожої армії. Практично дві роти”, – написав Тарнавський.

Дані, надані командувачем “Таврії”, показують наступні результати:

3 ББМ, 10 систем артилерії, а також мінометів, 2 безпілотники, 4 автомобілі, 2 спеціальні техніки.

“Так само потрібно відзначити 6 складів із російськими бойовими припасами. Їх нам теж вдалося знищити”, – підкреслив командувач “Таврії”.

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