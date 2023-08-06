Грандіозна перемога: Українська тенісистка Цуренко на висоті

Українська тенісистка змогла пробитися до учасниць першого раунду турніру в Канаді. Захід має титул престижного, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат гри.

Українська спортсменка Церенко змогла пробитися на турнір у Канаді після бою проти Мандліка.

Українській спортсменці вистачило двох сетів, щоб здобути перемогу в поєдинку. Американка так само показала себе непогано, особливо на початку поєдинку, створивши початковий рахунок 2:0 на свою користь. Проте українська спортсменка надолужила втрачене.

Друга партія розпочалася з контролю Цуренка. Вона повністю контролювала ситуацію на полі. Суперниця змогла виграти лише одну подачу.

Цуренко приєдналася до ще трьох українських спортсменок у першому раунді Монреалю.

Нагадаємо, що Перша ракетка України потрапила до топ-10 рейтингу Forbes.