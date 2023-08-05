Тривога в Криму: Гучні вибухи вразили Гвардійське

На території Гвардійського чути вибухи. Громадяни тимчасово окупованої території Сімферополя почули галас 4 серпня 2023 року. Громадяни впевнені, що це звуки вибухів, повідомляє “Преса України” з посиланням на місцевий телеграм канал.

Місцеві жителі повідомили про вибухи на території Гвардійського. Уточнюється, що це було два дуже гучні звуки, що може означати, що вибухів було два. Ймовірно, додатковий вибух обумовлений наслідками першого.

“Півгодини тому у Гвардійському ми почули два вибухи. Вони були дуже гучні, почули з відчутної відстані”, – написали цивільні очевидці.

Постраждалі, а також наслідки вибухів на даний момент уточнюються. На теренах Криму це не перший випадок вибухів. Для цивільних це стало звичайним явищем.

Також вибухи чути в Сумах.