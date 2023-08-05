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Субота, 5 Серпня

Таємний план влади: Наталія Гуменюк попереджає про “жест доброї волі”

Наталія Гуменюк прозвітувала про настрої серед колаборантів півострова Крим.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Наталія Гуменюк прозвітувала про настрої серед колаборантів півострова Крим. За словами чиновниці, колаборанти вже готові ініціювати “жест доброї волі”, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Радіо свобода“.

За словами Гуменюк, Російська Федерація намагається створити ілюзію стійкості позицій у Криму.

“Наче вони залишаться там ще на довго. Тим не менш, це всього лише черговий прийом і обман. Всі ознаки, які ми бачимо сьогодні вказують на одне: верхній ешелон влади Криму вже готовий до “жесту доброї волі”.”, – повідомила Наталія. Гуменюк, пояснюючи свою позицію щодо півострова.

Також вона додала, що велика кількість охочих залишити територію знижує пропускну спроможність шляхів відступу. Вони блокують вихід своїм же.

Раніше вже повідомлялося про те, що колаборанти бояться бути в Мелітополі.

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