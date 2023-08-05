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Субота, 5 Серпня

Прихована правда: Генштаб оприлюднив метод приховування втрат ЗС РФ

На території Мелітополя ЗС РФ намагається приховати факт втрат на фронті.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

На території Мелітополя Збройні сили Російської Федерації намагаються приховати факт втрат на фронті. Для цього використовують метод спалювання тіл, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Генерального штабу Збройних Сил України.

Генштаб повідомив про те, що російські військовослужбовці активно намагаються приховати втрати на фронті.

“Ворог усіма силами намагається показати ілюзію, що жодних втрат на лінії бойового зіткнення немає. Вони спалюють тіла, використовуючи для цього крематорії мобільного типу”, – повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Один із цих механізмів на території Мелітополя працює без зупинки. Генеральний штаб з’ясував, що він отримує нові тіла завдяки перевезенням бортовими вантажівками.

Стало відомо скільки одиниць техніки втратили ЗС РФ.

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