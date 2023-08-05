Пільгові кредити для ТЕС та ТЕЦ: Міністерства готують унікальну програму

Міністерство енергетики працює спільно із міністерством економіки. Перед міністерствами поставили завдання розробити механізм кредитування ТЕС та ТЕЦ, повідомляє “Преса України“.

Програма пільгового кредитування українських ТЕС та ТЕЦ покращується зусиллями Мінекономіки та Міненерго.

“Ми розпочали розробку стратегії, яку прийняли оптимальною виходячи із завдання, поставленого перед нами. “5-7-9%” у розробці перебуває вже тривалий час, але просувалася повільно через проблеми з Міністерством фінансів.”, – зазначив заступник міністра енергетики. .

Також політик підкреслив, що кредитування добре позначиться на потужностях ТЕЦ і ТЕС. Крім цього, він заявив про нараду додаткового характеру, що планується, яку проведуть з Юлією Свириденко.

ТЕС також вимагають реставрації після вибухів.