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Субота, 5 Серпня

Кадрова криза в Росії: Лікарі Сирії на фронті з Україною

Гостра нестача кадрів у ЗС РФ продовжує давати себе знати.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Гостра нестача кадрів у Збройних Силах Російської Федерації продовжує давати себе знати. Російські військовослужбовці почали стягувати на фронт медичних працівників із Сирії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

Більшість медичних працівників поруч із лінією бойового зіткнення не висловлювали бажання співпрацювати з країною-агресором. Це створило додатковий кадровий дефіцит армії Російської Федерації.

Завдяки цьому дефіциту довелося стягувати лікарів із Санкт-Петербурга до Каховки, а також лікарів із Сирії. Сирійським медичним працівникам обіцяють надбавку до скарги за роботу у зоні бойового зіткнення між Збройними Силами України та російською армією.

Також кадровий дефіцит створює контрнаступ з боку українських військових.

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