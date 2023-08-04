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П’ятниця, 4 Серпня

Нова каральна атака на опозицію: Навального засуджено до тривалого терміну

Російський опозиціонер Навальний отримав термін ув'язнення тривалістю 19 років.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Російський опозиціонер Навальний отримав термін ув’язнення тривалістю 19 років. Причина покарання зазначається як “екстремізм”, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Медузу”.

Судове засідання у справі Олексія Навального проводили у колонії виправного призначення №6, що знаходиться у Володимирській області. У цій установі політик відбуває свій поточний термін тривалістю 9 років.

Видання “Медуза” повідомляє, що 19-річний термін ув’язнення це сумарний термін, який відвели опозиціонеру влада Кремля.

Навальному пред’явили 6 статей Кримінального кодексу Російської Федерації. З них відзначаються заклики до екстремістської діяльності, відродження нацизму, фінансування екстремізму. Політик продовжує відбувати своє покарання.

Раніше Навального отруювали. Колишній лідер США відмовився від коментарів.

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