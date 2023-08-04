Боротьба за низькі ціни: Зернова угода є важливою для споживачів.

Важливість Чорноморської зернової угоди зростає. Світ хоче бачити на полицях у магазині продовольство за низькими цінами. Для цього необхідне поновлення угоди, повідомляє “Преса України“.

“Ми хочемо бачити на прилавках світового ринку цю їжу. Ми хочемо, щоб від низьких цін зміг перемогти кожен”, – заявив Ентоні Блінкен, говорячи про відновлення Зернової угоди.

Блінкен нагадав, що Сполучені Штати Америки розглядають усі можливі варіанти розвитку експорту української сільгосппродукції. Включаючи як наземні, і морські види транспортування.

Також політик спростував слова Російської Федерації про санкції проти країни-агресора. Росія стверджувала, що санкції США “єдине що заважає проведенню Зернової угоди”.

“Наші санкції за агресію у бік України прибирають із полиць і прилавків лише продукти створені в Російській Федерації. Також це стосується методів їх транспортування”, – заявив Ентоні Блінкен.

Ентоні Блінкен раніше говорив про необхідність продовження Зернової угоди.