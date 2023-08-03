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Четвер, 3 Серпня

Загроза з неба: Курсанти Росії ведуть навчання на атаку обласних громад в Україні

ЗС РФ відчувають гостру нестачу бойових кадрів.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Озброєні Сили Російської Федерації відчувають гостру нестачу бойових кадрів. Тому активно залучають до тренувань своїх курсантів-пілотів. Солдати вже відпрацьовують атаки по обласних громадах, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу “Центру національного спротиву“.

Починаючи з серпня цього року, російські курсанти активно практикують свої атаки. Використовують для цього гелікоптери та некеровані бойові снаряди у вигляді ракет. Метою для їх тренувань стали громади, які перебувають на Сумщині.”, — повідомляє прес-служба.

Також повідомляється що недосвідченість солдатів грає і проти Росії. Частина випущених курсантами ракет потрапила об’єктами Російської Федерації.

Мається на увазі, що Росія навмисно готує курсантів до стрілянини по цивільних особах.

Цей дефіцит кадрів викликаний успіхами ЗСУ на фронті.

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