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Четвер, 3 Серпня

Криптобіржа WhiteBit розриває пута: Як власний блокчейн змінює правила гри

WhiteBit оголосила про просування у своєму сервісі.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

WhiteBit оголосила про просування у своєму сервісі. Вони перейшли на власний блокчейн, повідомляє “Преса України“.

Криптобіржа повідомила про перехід на власний блокчейн, що означає для користувачів сервісу покращення умов на порталі. Зменшиться: час на мікротранзакції, комісійні внески. А також буде низка додаткових функцій.

WhiteBit продовжують слідувати зазначеній їй дорожній карті. Раніше вона створила свою криптовалюту, проводила тести мережі, а зараз повністю перейшла на власний блокчейн, що виявило серйозність намірів компанії.

Також криптобіржа використовує для своїх клієнтів системи заохочення за тестування нововведень, таких як тести мережі. Як вказує біржа, це створено для того, щоб їх продукти дійсно мали велику вагу в економіці.

Створення блокчейну так само цьому сприяє.

На ринку криптовалюти також з’явився продукт Цукерберга.

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