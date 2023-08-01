Смертоносні безпілотники знищені: як ЗСУ ліквідували “Ланцети”

Військовослужбовці Збройних Сил України ліквідували за останню добу дві “Ланцети”. Це сталося на Південному напрямку ведення бойових дій, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук командування “Південь“.

Командування “Південь” виклало інформацію про успіхи українських військових на Південному напрямку бою. Пост повідомляє про те, що за останню добу вдалося ліквідувати два “Ланцети” Збройних Сил Російської Федерації.

Зенітно-ракетні бригади провели роботу з російської бойової техніки і успішно ліквідували цілі в повітрі.

“Ланцет” – ударний безпілотний літальний апарат, що стоїть на озброєнні російських солдатів.

Командування не уточнює точні координати та місцевість де було здійснено ліквідацію повітряних цілей. Відомо, що це сталося на Південному напрямку.

Також Збройні Сили України отримали свої безпілотники від Британії.