Правила купівлі криптовалюти за допомогою кредитної картки

І справа не в статусі чи моді, а в вигідних інвестиціях. Кожному хочеться інвестувати у віртуальні монети, які не регулюються банками чи державою. Щоб купити криптовалюту за гривні є багато різних способів. Найбільш ризикованою є робота з посередниками, а найнадійнішою – співпраця з криптовалютною біржею.

До найпопулярніших і найнадійніших криптобірж України належить WhiteBIT. Їй довіряють мільйони клієнтів у всьому світі і їхня кількість уже перевалила за кілька мільйонів, а точніше 3,5 – саме стільки зареєстрованих користувачів воліють здійснювати операції на біржі, купити криптовалюту за допомогою саме WhiteBIT. Вибравши надійний вітчизняний майданчик, вдається мінімізувати ризики, пов’язані з торгівлею криптою. Слід зазначити, що WhiteBIT визнана однією з найбільших у Європі. У той же час можна звернути увагу на онлайн-обмінники, платформи Р2Р, термінали.

Поняття криптовалюти

Цифрові монети, запущені криптографічним методом, які не мають фізичної форми, називаються криптовалютой. Вони відрізняються від фіатних валют тим, що ані банки, ані держава не здатні впливати на них. Криптовалюту підтримує технологія блокчейн, яка виступає як децентралізований цифровий реєстр. Кожна з операцій із криптою записана у блокчейні. У результаті жодну операцію не можна сфальсифікувати або скасувати. Тому, перш ніж купити криповалюту в Україні, слід вивчити всі нюанси, що з нею пов’язані.

Які кроки передують купівлі крипти за допомогою банківської картки:

створюється обліковий запис;

відкривається сторінка поповнення;

безпосередньо купується крипта.

Після відкриття сторінки для поповнення потрібно вибрати гаманець із криптовалютою, яку плануєте купити. Далі вибираєте тип платежу – за допомогою картки банку. Потім вказуєте різновид купованої крипти, її кількість. Вибираєте платіжний метод – кредитною карткою та виконуєте поповнення. Клієнт опиняється на сторінці платіжного методу. Обов’язково слід перевірити інформацію на сторінці платіжної системи. Вводять дані банківської картки, вказують адресу платника, контактні дані. Для завершення операції достатньо натиснути кнопку Оплата.

Є один важливий момент – під час проведення першої угоди доведеться верифікувати обліковий запис. Без цього не обійтись. Таким чином майданчики намагаються убезпечити себе та інших учасників криптовалютних відносин від можливого шахрайства та факту відмивання грошей. Безпека понад усе.

Особливості криптовалютних бірж

Якщо поцікавитися у досвідчених трейдерів, вони підтвердять, що немає більш надійного та відомого способу купити криптовалюту в Україні, ніж криптовалютна біржа. Вони надають можливість окрім торгівлі криптою заробляти на інвестуванні. Кожна з сучасних бірж, у тому числі і WhiteBIT, надає шанс здійснення прямих покупок при використанні платіжних систем та банківських карток. Тільки перед тим, як купити криптовалюту, потрібно вивчати комісію чи відсоток за можливість купівлі-продажу віртуальних монет. Ще деякі платформи виставляють обмеження на розмір крипти, що купується або виводиться – ліміти.

Співпраця з електронними обмінниками

Більшість операцій з криптовалютою відбувається онлайн, не враховуючи офлайн обмінники. Пункти обміну працюють цілодобово і за їх допомогою можна купувати чи продавати будь-яку кількість цифрових монет, користуючись картками банків України. Різниця в обмінника полягає у різниці встановлених курсів на криптовалюту. Перед тим, як купити криптовалюту в Україні, не лінуйтеся вивчити умови роботи сервісу та довіряйте лише надійним з них.

Електронні пункти обміну працюють як у ручному режимі, так і автоматично. У ручному режимі допомагає здійснюватися транзакції оператор. Іноді потрібно зареєструватись в обміннику для отримання доступу до програми лояльності. Таким чином майданчики підвищують інтерес і переманюють клієнтів від конкурентів.

Р2Р-торгівля на біржах

Легко та швидко купити криптовалюту можна за допомогою Р2Р додатків, які пропонують сучасні криптовалютні біржі. Справа в тому, що кожна операція відбувається лише між двома користувачами – без участі сервісу. Він лише гарантує надійність угоди. Щоб купити криптовалюту в Україні таким чином, зареєструйтесь на сайті та верифікуйте свій аккаунт. Тоді будь-яка операція стає доступною.