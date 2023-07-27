Падіння політика: Екс-нардеп Арістів став об’єктом розслідування хибних документів

Генеральний прокурор висловив підозри екс-нардепу Арістову. Причиною підозри народного депутата є скандальна поїздка на Мальдіви, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Державного бюро розслідувань.

“Матеріали розслідування, надані ГБР та СБУ 27 липня, повідомляють про те, що генеральний прокурор підозрює колишнього народного депутата Аристова. Підозра ґрунтується на внесенні неправдивих відомостей до документів офіційного характеру.”, – повідомило ГБР.

Правоохоронні органи також уточнили, що колишній народний депутат вносив неправдиві відомості про терміни перебування поза Україною. Також помилкові відомості були внесені щодо наміру залишення українського кордону. Цілі відрядження були спотворені. ГБР стверджує, що дане відрядження було ініційовано заради відпочинку на Мальдівах.

Так само почався великий скандал із Трухіним.