Трагедія на Закарпатті: Обвал мосту та постраждалі

У Закарпатській області відбувся обвал мосту. Повідомляється, що серед мешканців є постраждалі, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграми Закарпатської ОВА.

Обласна військова адміністрація Закарпатської області повідомила про подію. Один із мостів обвалився, внаслідок чого постраждали мирні жителі. Об’єкт обвалився на Тячівщині, і постраждали під час обвалу за даними телеграм каналу троє людей. Наразі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Усі оперативно-рятувальні служби розпочали роботу на місці події. Одне з їхніх основних завдань — дізнатися точну причину обвалу мосту, а також знайти й допомогти можливим жертвам, які наразі невідомі. Туди також вирушив голова місцевої ОВА.

Обвал мосту так само відбувся у Швеції. Постраждало 12 людей.