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Субота, 22 Липня

Ryanair повертається: Україна чекає на перший рейс вже найближчим часом

Ryanair відновить процеси польотів в українській державі до кінця року.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Ryanair відновить процеси польотів в українській державі до кінця року. Перший напрямок польотів уже названо, повідомляє “Преса України” з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Майкл О’Лірі заявив про бажання поновлення польотів його компанії Ryanair на території української держави. Можливість вже розглядається, і передбачається, що польоти можна буде відновити до кінця 2023 року. Першим напрямком, який відомий став напрямок до Києва та Львова.

Глава компанії заявляє про два можливі варіанти розвитку подій.

Швидке відновлення польотів після закінчення війни. І невелика кількість рейсів, які будуть відновлені до кінця 2023 року.

Глава компанії також послався на досвід Ізраїлю. Він стверджує, що там літаки літають не дивлячись на загрози потрапляння під ракетний обстріл.

Раніше заявлялося про поновлення регулярних польотів.

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